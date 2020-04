El jerarca del Ministerio de Salud, Daniel Salas Peraza, pidió a la ciudadanía este lunes que sostenga en el acatamiento de las medidas sanitarias y de precaución para contener la expansión de la COVID-19 en el país.

El mensaje lo envió Salas en la conferencia de prensa diaria que realizan las autoridades de salud sobre el avance de la enfermedad, y en ella el ministro señaló que si bien los datos hasta el momento han sido alentadores, «no podemos bajar la guardia»:

Yo quiero hacer un balance, Costa Rica hasta el momento no ha tenido un incremento de casos y eso tiene que ver con las medidas que hemos tomado previamente y con la respuesta de la población. En esto somos todos un equipo y cuando vemos que estos números no se han incrementado en las semanas previas, no significa para nada que tengamos que relajarnos y decir que esta guerra la ganamos. Todavía quedan varias semanas por recorrer y tenemos que ser persistentes y disciplinados para no perder ese sentido de unión nacional. En este momento Costa Rica está sacando la tarea, hasta el momento: esperan semanas todavía muy importante».